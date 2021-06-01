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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Bestami Bodruk   | 01.06.2021
Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 638'inci gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır evlat hasreti yaşadığını anlatan Üçdağ, HDP'ye tepkisini dile getirerek, "Onların bize verebilecekleri bir cevap yok, çünkü suçlular. Onlar istese çocuklarımızı hemen getirirler ama istemiyorlar." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Seni HDP ve PKK için büyütmedim. Eve dönmeni istiyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer de evladını istemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

"Hakkımız olanı istiyoruz. Anneler ve babalar olarak sonuna kadar buradayız ve kararlıyız. Anneler haklı, HDP suçlu." diyen Biçer, çocuklarını geri alacaklarına inandıklarını vurguladı.


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