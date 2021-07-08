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Yaşam, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bisikletle Diyarbakır'a gelen Mustafa Taşyıldız, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Osman Bilgin   | 08.07.2021
Bisikletle Tekirdağ'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek verdi

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 675'inci gününde sürüyor.

Çorlu'dan 11 gün önce bisikletle yola çıkan ve Diyarbakır'a ulaşan Taşyıldız, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Taşyıldız gazetecilere, çocukları için eylem yapan ailelerin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum." diyen Taşyıldız, herkese ailelere destek olmaları çağrısında bulundu.

Taşyıldız, "Umarım buradaki ailelerin tümü bir an önce evlatlarına kavuşur, ülkemiz terör belasından kurtulur. Bu annelerin hasreti bir an önce diner." dedi.

Aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın da kendilerine verdiği destekten dolayı Taşyıldız'a teşekkür etti.

Aydın, Taşyıldız'ın anne ve babaların feryadını duyduğunu, destek için de bisikletiyle kente geldiğini dile getirerek, "İnşallah başka insanlara da örnek olur. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bizi ziyaret etsinler. Hep birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkartalım." ifadelerini kullandı.


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