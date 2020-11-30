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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Anne İmmihan Nilifırka: Evlatlarımız HDP tarafından kaçırıldı. Doğru adresteyiz

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.

Hasan Namlı   | 30.11.2020
Anne İmmihan Nilifırka: Evlatlarımız HDP tarafından kaçırıldı. Doğru adresteyiz Fotoğraf: Hasan Namlı/AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 455'inci gününde devam ediyor. 

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına iki ay kalan oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

"Oğlumu HDP'den istiyorum." diyen Nilifırka, şöyle konuştu:

"Evlatlarımız HDP tarafından kaçırıldı. Biz o yüzden buradayız, doğru adresteyiz. Burası Kandil'in başkenti, bütün çocuklar bu binaya getirilmiş, bu binada ders veriyorlar. Beyinlerini yıkıyorlar dinini, değiştirip dağa kaçırıyorlar. Dağda da çocuklarımızın arkasına saklanıyorlar. Burada da bizden kaçıyorlar. Diyorlar ki biz rahatsız oluyoruz. Biz de insan değil miyiz? Kimisi on yıldır oğlunu görmemiş. Biz rahatsız olmuyoruz da onlar mı rahatsız oluyorlar."

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini dile getirdi.

Aksu, oğluna şöyle seslendi:

"Yavrum beni duyuyorsan, bunlar her hakareti bize, annelere yapıyorlar. Eğer vicdanınız varsa annelerinizi bir parça seviyorsanız oradan çıkar gelirsiniz."

Bu arada oturma eylemi yapan aileler, slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

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