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Spor, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı

Cumhuriyetin ilk olimpiyat şampiyonu sporcusu: Yaşar Erkan

1936 Berlin Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli güreşçi Yaşar Erkan, Türkiye Cumhuriyeti'ne olimpiyatlarda ilk altın madalya kazandıran sporcu ünvanının sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Cumhuriyetin ilk olimpiyat şampiyonu sporcusu: Yaşar Erkan

Ankara

Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "spor" temalı dosya haberler kapsamında bu haberde, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde ilk altın madalyayı kazandıran Yaşar Erkan'ın portresi ele alındı.

1912 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Yaşar Erkan, 4 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a geldi ve Kumkapı Güreş Kulübü'nde güreşle tanıştı.

1933 yılında milli takıma seçilen Erkan, aynı yıl Balkan şampiyonu olma başarısı gösterdi. Balkan Şampiyonası'nda üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan Erkan, tarihe geçecek başarısını ise 1936 Berlin Olimpiyatları'nda elde etti.

Berlin 1936'da grekoromen stil 61 kiloda mücadele eden Yaşar Erkan, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Erkan, böylece ilk olimpiyat şampiyonu Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Aynı organizasyonda mücadele eden bir diğer milli güreşçi Ahmet Kireççi ise bronz madalya aldı. Türkiye, olimpiyatlardaki ilk madalyalarını Erkan ve Kireççi ile elde etmiş oldu.

1936 Berlin Olimpiyatları'nda ay-yıldızlığı bayrağı göndere çektirme şerefine ulaşan Erkan, 1940 yılında mindere veda etti.

Türkiye Güreş Milli Takımı'nda antrenör olarak da görev yapan Erkan, 18 Mayıs 1986'da hayatını kaybetti. Yaşar Erkan'ın cenazesi, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Milli güreşçiler, Yaşar Erkan'ın açtığı yoldan ilerliyor

Yaşar Erkan ve Ahmet Kireççi'nin 1936 Berlin Olimpiyatları'nda elde ettiği tarih madalyalardan sonra da Türkiye, olimpiyatlarda en fazla güreş branşında başarılı oldu.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde elde ettiği 104 madalyanın 66'sını güreşçiler kazandı. Milli güreşçiler, olimpiyatlarda 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin olimpiyatlarda 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz olmak üzere 104 madalyası bulunuyor.

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