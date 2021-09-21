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Gündem, Çevre

Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu

Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri artıyor.

Gökhan Zobar   | 21.09.2021
Kuraklık nedeniyle su seviyesi dibe vuran Tunca Nehri'nde ot öbekleri oluştu Fotoğraf: Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı

Edirne

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle nehirde son dönemlerin en düşük su seviyesi gözleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde uzamış ot öbekleri oluştu.

Daha önce su yüzeyini kaplayan su mercimeklerinin yerini bu ot öbekleri aldı. 

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü Tunca Köprüsü civarında uzamış ot öbeklerinin yanı sıra kum adacıkları da gözleniyor.



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