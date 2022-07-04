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Ekonomi, Çevre

ECB, yeşil şirketleri desteklemek için kurumsal tahvil alımlarını yenileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikasını iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu hale getirmek için kurumsal tahvil alımlarında yeşil şirketleri desteklemeye yönelik ilave adımlar atılacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 04.07.2022
ECB, yeşil şirketleri desteklemek için kurumsal tahvil alımlarını yenileyecek

Berlin

ECB’den yapılan açıklamada, iklim değişikliğini para politikası operasyonlarına dahil etmek için ilave adımlar atılacağı belirtildi.

Bankanın 344 milyar avroluk kurumsal tahvil portföyünü daha yeşil şirketleri desteklemek için kademeli olarak yenileceğin belirtildiği açıklamada, bankanın tahvil yatırım kararlarını verirken şirketlerin geçmiş performanslarına, karbon emisyonu azaltılması hedeflerine ve kamuya açıklanan verilere bakılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ECB’nin iklim eylem planına uygun olarak kurumsal tahvil alımlarında, teminat çerçevesinde, açıklama zorunluluklarında ve risk yönetiminde iklim değişikliğini hesaba katılacağı ifade edilerek, söz konusu ilave adımların Eurosystem'in bilançosundaki iklim değişikliği ile ilgili finansal riski azaltmayı, şeffaflığı teşvik etmeyi ve ekonominin yeşil geçişini desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde kurumsal tahvil alımlarında yeşil şirketleri desteklemeye yönelik ilave adımlarla iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılıklarını “gerçek eylem”e dönüştürdüklerini belirtti.

Lagarde, “Görevimiz dahilinde, iklim değişikliğini para politikası operasyonlarımıza dahil etmek için daha somut adımlar atıyoruz. Ve gittikçe genişleyen iklim gündemimizin bir parçası olarak, faaliyetlerimizi Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getirmek için daha fazla adımlar atacağız.” ifadesini kullandı.

ECB, uzun süredir iklim değişikliğine karşı mücadelenin Avro Bölgesi’nde finansal istikrarın korunması konusunda çok önemli olduğunu savunuyor.

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