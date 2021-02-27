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Dünya, Cemal Kaşıkçı

BAE Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a desteğini yineledi

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden açıklamasını desteklediğini bildirdi.

İdiris Okuduci   | 27.02.2021
BAE Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a desteğini yineledi

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer aldı.

Açıklamada, "BAE, kardeş Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yayımladığı açıklamayı destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın cinayetle ilgili olarak tüm suçlulardan hesap sorduğu, şeffaf bir şekilde yasaları uyguladığı iddia edilen açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan yargı hükümlerine güven duyduğu ve bağlı kaldığı belirtildi.

Abu Dabi yönetiminin, bölge istikrarı ve güveni için mücadele eden Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, "cinayet olayının istismarı ve Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahalenin" kabul edilmediği aktarıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2018'de, Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında suçluların yakalanması ve yargılanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, cinayetin siyasileştirilmesi girişimlerine de karşı olduklarını bildirmişti.

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti.






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