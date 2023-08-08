Dolar
27.02
Euro
29.68
Altın
1,934.75
ETH/USDT
1,830.10
BTC/USDT
29,171.00
BIST 100
7,428.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor

Kovid-19 salgını döneminde popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, şirketin herhangi bir ofisine 80 kilometre uzaklık içinde yaşayan çalışanlarının, haftada en az 2 gün ofiste çalışması gerektiğini duyurdu.

Ekip  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, Kovid-19 salgını ile kullanımı artan ve uzaktan yapılan konferanslar, iş görüşmeleri için kullanılan Zoom, kendi çalışanları için yeni bir karar aldı.

Zoom'dan yapılan açıklamada, hibrit çalışma modelinin çalışanlar için en etkili çalışma şekli olduğu ve yeni sistemin aşamalı olarak ağustos ve eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir ofise 80 kilometre uzaklıktaki herkesin, haftada en az 2 kez ofise gitmesini sağlayacak yeni sistemin şirketi daha iyi bir konuma getireceği, çalışanları verimlerini artırmaya yönelik desteklemeye devam edileceği vurgulandı.

Wall Street Journal'ın 2022’de açıkladığı verilerde, şirketin çalışanlarının yüzde 75'inin uzaktan, yüzde 24'ünün hibrit şekilde çalıştığı ve yalnızca yüzde 1'inin normal çalışma sistemini uyguladığı kaydedilmişti.

Çalışanlar evden çalışma sistemine daha yatkın

Stanford Üniversitesinin anketinde, ABD'de çalışanların yüzde 12'sinin uzaktan çalışırken, yüzde 29'unun hibrit çalışma modelini uyguladığı ve birçok çalışanın belirli düzeyde evden çalışma sistemini sürdürmeye eğilimli olduğu gözlemlendi.

Stanford Üniversitesinin daha önce yürüttüğü başka bir araştırmada, uzaktan çalışma sisteminin İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın olduğu kaydedilmişti.

ABD’de Kovid-19 salgını öncesi evden çalışma oranı yalnızca yüzde 5 olarak kaydedilirken, dünya genelinde çalışanlar her geçen gün işverenlerin uygun gördüğünden daha esnek çalışma saatlerine sahip olmak istiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de yaşayan Ermenilere kurumsal ayrımcılık olmadığı için bireysel ön yargılar da kayboluyor
Esenler'de 60 bin bina dönüştürüldü
Çevreyi kirletenlere 7 ayda yaklaşık 546 milyon lira ceza kesildi

Benzer haberler

Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor

Zoom, çalışanlarının ofise geri dönmesini istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet