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Teknoloji

Yerli yazılım, Karabağ Zaferi'nin görünmeyen kahramanı oldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen Coğrafi Analiz Sistemi (CAS), Azerbaycan ordusunun Karabağ Zaferi'nin kazanılmasında çarpan etkisi oluşturdu.

Göksel Yıldırım   | 05.06.2022
Yerli yazılım, Karabağ Zaferi'nin görünmeyen kahramanı oldu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Bakü/Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, harita ve coğrafi bilgi sistemi yazılımları alanında çözümler üreten PiriReis Bilişim Teknolojileri, söz konusu ihtiyacın tamamen milli imkanlarla karşılanabilmesi ve dışa bağımlılığın sonlandırılması amacıyla CAS'ı geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımına sundu.

CAS, her gün farklı kademelerdeki binlerce güvenlik personeli tarafından aktif şekilde kullanılıyor. "Yerli Google Earth" olarak da nitelendirilen 3 boyutlu sanal küre uygulaması olarak işlev gören CAS, son dönemde gerçekleştirilen tüm sınır ötesi harekatlarda da gerek sahada gerekse karargahlarda başarıyla görev yaptı.

Şirket Genel Müdürü Gökhan Dağgez'in verdiği bilgilere göre, CAS, son olarak Karabağ Zaferi sırasında Azerbaycan ordusu tarafından da etkin şekilde kullanıldı.

"İkinci Karabağ Savaşı" ya da "Vatan Muharebesi" olarak adlandırılan süreçte CAS'a ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine PiriReis Bilişim Teknolojileri teknik ekibi, Azerbaycan'a gelerek CAS yazılımını, donanımlarını ve sunucu altyapısını hızlı şekilde kurdu.

Güncel haritalar ve uydu görüntüleri CAS'a entegre edildi, Azerbaycan Savunma Bakanlığındaki Harekat Başkanlığına, ilgili personelin önüne güncel bilgiler dijital olarak indirildi. Böylece "Vatan Muharebesi" sırasında Azerbaycan ordusu, kağıt ortamdaki haritalardan kurtarıldı. Bu durum, Azerbaycan ordusunun üstünlük sağlamasında çarpan etkisi yarattı.

Azerbaycan ordusuna özel güncellemeler yapıldı

CAS sayesinde güncel uydu fotoğrafları, ölçekli haritalar, sahadaki personelin güncel konumu, havadaki insansız hava araçlarının (İHA) konumları, kameranın arazide baktığı yer harekatın sevk ve idaresinde görev alan personelin önüne serildi.

Muharebe esnasında ortaya çıkan ihtiyaç ve talepleri dikkate alan PiriReis, hızlı geri dönüşlerle ihtiyaçlara çözüm üretti ve sistemde bu doğrultuda güncellemeler yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, CAS'ın savaştaki etkinliği dolayısıyla PiriReis Bilişim Teknolojileri ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Harp Okulunda CAS dershanesi kuruldu. Burada PiriReis Bilişim Teknolojilerinin de desteğiyle eğitmenler yetiştirildi. Eğitim alanlar daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı personeline CAS eğitimleri verdi. Böylece Azerbaycan ordusundaki bir teğmen, CAS eğitimini alarak mezun olabilecek.

Türkiye'de de Harp Okullarında CAS eğitimi veriliyor ve personel sistemi bilerek göreve başlıyor. Atılan bu adımla Türkiye'dekine benzer bir uygulama Azerbaycan'da da hayata geçirilmiş oldu.

CAS sayesinde sahadaki birlikler, bir dağın arkasında ne olduğunu, arazi okumasını, düşman birliklerin yerlerini, dost unsurların konumunu, dost ve düşman unsurların tespit yapabileceği alanların sınırlarını, düşmanın saldırı gerçekleştirebileceği noktaları tespit edebiliyor.

Karargahta ise savaşı yöneten komuta kademesi sahadaki bütün resmi CAS üzerinden görebiliyor. CAS, tüm bu özellikleriyle komuta kademesine karar destek imkanı sunuyor.

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