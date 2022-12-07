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Teknoloji

Yenilikçi askeri teknolojiler geleceğin komutanlarıyla buluştu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yenilikçi teknolojiler ve bu alanlarda yürütülen çalışmalar, geleceğin komutanları olacak Kara Harp Okulu öğrencileriyle buluşturuldu.

Göksel Yıldırım   | 07.12.2022
Yenilikçi askeri teknolojiler geleceğin komutanlarıyla buluştu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), MSÜ Kara Harp Okulu (KHO), Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği işbirliğiyle KHO Dekanlığında "Profesyonel Askeri Eğitim ve Öğretimde Modelleme, Simülasyon ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Fuarı" düzenlendi.

Fuara katılan, aralarında ASELSAN, HAVELSAN, FNSS, BİTES, MİLDATA, Simsoft ve SimBT'nin bulunduğu firmalar, yenilikçi teknolojiler kullanarak geliştirdikleri çeşitli çözümleri sergiledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, bünyelerinde geliştirdikleri yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde iş ekosistemlerinde bulunan firmaların teknoloji ve katma değerli çözüm ve ürünlerini de bir araya getirerek anahtar teslim çözümler sunduklarını söyledi.

Nacar, simülasyon, otonom ve platform yönetim teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ülke ve siber güvenlik çözümleri ana faaliyet alanlarındaki özgün ürün ve sistemlerle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve uluslararası müşterilerin en önemli çözüm ortaklarından biri olduklarını vurguladı.

Simülasyon ve eğitim sistemlerinin çeyrek asrı aşan bir süredir Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı kademelerinde kullanıldığını, stratejik, operasyonel ve taktik seviyede katkı sağladığını ifade eden Nacar, modelleme ve simülasyon teknolojilerinin kullanımının emniyet, zaman ve maliyet açısından büyük faydalar sunduğunu belirtti. Nacar, savunma alanında simülasyon sistemlerinin operasyonel planlama, eğitim, tatbikat, stratejik analiz, ürün tasarımı, tedarik, test ve değerlendirme gibi faaliyetlere destek sağlayabildiğini kaydetti.

Mehmet Akif Nacar, kullanılmakta olan sistem ve platformların kompleks hale gelmesi ve teknolojinin baş döndürücü değişimiyle askeri karar alma süreçleri ve operasyonların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinin, modelleme ve simülasyon araçlarıyla yapılır hale geldiğini anlattı.

HAVELSAN olarak çeyrek asrı aşkın süredir eğitim ve simülasyon teknolojileri alanında hizmet verdiklerine işaret eden Nacar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin de meyvesini vermeye başladığını dile getirdi.

Harbiyelilere yeni teknoloji olanakları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi ile muharebe hizmet desteği kapsamında bakım-onarım faaliyetlerini gerçekleştiren personelin durumsal farkındalığının ve görev etkinliklerinin artırılması amacıyla Artırılmış Gerçeklik Projesi'nin hayata geçirildiği bilgisini veren Nacar, ayrıca karma gerçeklik teknolojileriyle sabit ve döner kanat platformlar, kara platformları, atış ve çatışma, sivil uçak simülatörleri, bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri ve bakım eğitim sistemleri projelerini uygulamaya aldıklarını ya da almaya hazırlandıklarını bildirdi.

Nacar, sahip oldukları kabiliyetleri kullanarak "Harp Tarihi ve Strateji" derslerinde seçilmiş savaş alanlarının artırılmış/karma gerçeklik çözümleriyle üç boyutlu ortamlar hazırlama, silah ve platformlarına aşinalığını sağlayacak simülatör setleri oluşturma, taktik derslerinde Harbiyelilerin kıta sevk ve idare süreçleri konusundaki eğitim verimliliğini artırma,​​​​​​​ Harbiyelilerin muharebe sahasını tahayyül yeteneklerini geliştirilmesine katkıda bulunma gibi konularda MSÜ eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunabileceklerini kaydetti.


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