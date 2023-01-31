Yapay zekanın geleceği "AI (Tomorrow Summit)" etkinliğinde konuşulacak
Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA), bu yıl ikincisini düzenleyeceği "AI (Tomorrow Summit)" etkinliği, 10-11 Şubat'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.
Ankara
AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, etkinliğin detayları ve derneğin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin yapay zeka stratejilerini desteklemek, bu alanda kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunduklarını belirten Küçükşabanoğlu, yapay zekanın konuşulduğu her platformda olacaklarını ve ülkenin bu konudaki potansiyelini tüm dünyaya göstermeyi hedeflediklerini söyledi.
Küçükşabanoğlu, "10-11 Şubat'ta Türkiye'nin bu alanda en kapsamlı, Avrupa'nın da en kapsamlı zirvelerinden biri olan 'AI (Tomorrow Summit)' etkinliğinin ikincisini düzenleyeceğiz." dedi.
Çevrim içi düzenlenecek zirveye yurt içinden ve dışından yoğun katılım olacağını vurgulayan Küçükşabanoğlu, metaverse, ChatGPT, uzay, iklim gibi konuların da burada ele alınacağını bildirdi.
Küçükşabanoğlu, etkinliğe 19 oturumda 80 konuşmacının katılacağı bilgisini vererek, oturumların ardından AITS Awards adıyla ödüller verileceğini ve bunların sahiplerinin tespitinde yapay zekadan yararlanılacağını anlattı.
"Ekonomik kalkınmanın itici gücü yapay zeka olacak"
Türkiye'deki başarılı kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Küçükşabanoğlu, bu yılki sloganlarının "Geleceğe Koşuyoruz" olduğunu kaydetti. Küçükşabanoğlu, şöyle konuştu:
"Yapay zeka çağının yani dönüşümün tam ortasında olduğumuz şu günlerde, ülkemizin bu konuda atacağı her adım çok kıymetlidir. Ülkemizde sıfır ila 21 yaş arasındaki yaklaşık 27 milyon gencimizin teknolojiye ilgisini biliyoruz. Bu ilgiyi bilgiye çevirebildiğimiz, daha sonra da girişimcilikle buluşturduğumuz zaman Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye gireceğine inanıyoruz. Yapay zekanın 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme ulaşacağını da düşündüğümüzde ekonomik kalkınmanın itici gücünün yapay zeka olacağını söylememiz mümkündür. Ülkemiz başta yapay zeka konusu olmak üzere teknoloji konusunda artık geleceğe geç kalmayıp, geleceğe koşmalıdır."
Küçükşabanoğlu, etkinliğin açılışında ve oturumlarda yerli ve yabancı birçok konuğu ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.
Zirvenin konuşmacıları ile programa ilişkin detaylara "www.aitomorrowsummit.com" adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.