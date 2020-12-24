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Yahoo, Japonya'da 'nefret içeren' çevrimiçi paylaşımları yapay zekayla silecek

Japonya’da Yahoo, siber zorbalığa karşı, nefret ve karalayıcı yorumları yapay zeka kullanarak çevrimiçi sitelerinden sileceğini açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.12.2020
Yahoo, Japonya'da 'nefret içeren' çevrimiçi paylaşımları yapay zekayla silecek

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre Yahoo Japonya, siber zorbalığa karşı bir uzman heyetten aldığı tavsiye kararı sonrası, çevrimiçi ifadelerin kontrolüne ilişkin hizmetlerini güçlendirme kararı verdi. Buna göre kuruluş, "kötü niyetli" algılanabilecek tanımların listesini ve bu tanımların silinmesine dair kriterleri yayımlayacak. Bu listeye göre, yapay zekanın "zarar verici" algıladığı paylaşımlar otomatik kaldırılacak. Hali hazırda kayda geçen paylaşımlarıyla takip edilen bir kullanıcının farklı bir hesap açması halinde iki ayrı hesap da askıya alınacak.

İfade özgürlüğünün sağlanması açısından kuruluş, paylaşımları kaldırılan kullanıcılardan gelebilecek sorgulama ve şikayetleri kabul edecek ve düzenli aralıklarla yayımladığı raporlarda silinen paylaşımlar ile kaldırılma kurallarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

Yahoo Japonya’nın partner kuruluş Z Holding Başkanı Kawabe Kentaro, "Tüm bu çabaları zararlı paylaşımlardan caydırmak ve bunlara durdurmak için yapıyoruz." dedi.

Kyodo’ya göre kuruluş, 22 yaşındaki profesyonel kadın güreşçi ve dizi oyucusu Kimura Hana’nın siber zorbalık sonucu hayatını kaybettiği iddialarının ülke gündemine oturması sonrası bu tedbirleri aldı.

Emniyet kaynaklarına göre, yaklaşık 200 hesaptan 300 civarında aldığı nefret içeren mesajın, Kimura’nın yaşamına son vermesine sebep olduğuna inanılıyor.

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