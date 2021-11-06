Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi binasının temel atma töreninde konuşuyor
logo
Teknoloji

Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in atış testi başarıyla yapıldı.

Göksel Yıldırım   | 06.11.2021
Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

"Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz."

Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı
Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Türkiye'nin yeni turbojet motoru ARAT için imzalar atıldı

Türk savunma sanayisi geleceğin silahlarını çalışıyor

ASELSAN hem ülkeye hem stratejik ortaklarına kazandırıyor

ASELSAN hem ülkeye hem stratejik ortaklarına kazandırıyor
Motor sesiyle büyüyüp kendi jet motorlarını yaptılar

Motor sesiyle büyüyüp kendi jet motorlarını yaptılar
Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

Türkiye'nin silahları yerli motorlardan güç alıyor