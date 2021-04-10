Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
logo
Bilim Teknoloji

Urfa'yı 'Şanlı' yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, destansı mücadeleye ait siyah beyaz video ve fotoğraflar yapay zeka yardımıyla renklendirildi

Yasin Dikme   | 10.04.2021
Urfa'yı 'Şanlı' yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi

Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Berkan Aydilek, savunma sanayi, insansız hava araçları, sağlık, dijital tarım, uzay teknolojileri ve otonom sürüş teknoloji gibi farklı araştırma alanlarında uygulanan yapay zeka yazılımıyla halkın tarihi olay ve konuları daha eğlenceli anlayabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Aydilek, bu kapsamda, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde o döneme ait video ve fotoğrafları yapay zeka yardımıyla renklendirdi. Ayrıca destansı mücadelede önemli rol oynayan ve halk arasında Onikiler diye adlandırılan kişileri de yine yapay zeka yardımıyla canlandırdı.

Yapay zekayla hazırlanan görseller ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müzeler ve belediyelerle paylaşılarak, halkın görebileceği şekilde kullanılması planlandı.

"7'den 70'e çok beğenildi"

Doç. Dr. İbrahim Berkan Aydilek, AA muhabirine, toplumda kabullenilmeye başlanan yapay zekanın günümüzde artık birçok alanda kullanıldığını anlattı.

Yapay zekayı, Şanlıurfa'nın 11 Nisan düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde kullanmak için araştırma içine girdiğini dile getiren Aydilek, şunları söyledi:

"Yaklaşan etkinliklerde yapay zekaya biraz daha dikkat çekmek için videolarda, resimlerde ve birtakım kültürel çalışmalarda bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz diye araştırdım. Yapay zekada resim renklendirme son zamanlarda kullanılan bir teknik. Bu tekniği Urfa'nın kurtuluşu mücadelesinde bir farkındalık oluşturmak için kafa yorduğumuzda karşımıza çok önemli kahraman Onikiler çıkıyor. Bunun yanı sıra Urfa'nın geçmişte yayınlanan fakat renksiz olan Genelkurmay Başkanlığının arşivindeki bir videoyu bulduk. Bu görüntüleri yapay zeka kullanarak renklendirdik. Kurtuluş mücadelesi ile birlikte anlatarak Şanlıurfa ve bölgede yapay zekayı biraz daha iyi ifade etmeye çalıştık. Yaptığımız çalışma 7'den 70'e gerçekten çok beğenildi."

"Amacımız bu çalışmayı toplumun tüm kesimine ulaştırmak"

Yapay zekayı keyifli ve eğlenceli anlatmaya çalıştıklarını bunu da Şanlıurfalıların ilgisini çekeceğini düşündükleri özel bir güne denk getirdiklerini ifade eden Aydilek, şöyle devam etti:

"Yapay zekada kullanılan donanımlar biraz farklı. Normal işlemci yerine grafik işlemci dediğimiz CP kartlar tercih ediliyor. 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluşu mücadelesi için hazırladığımız görseller, canlandırma ve renklendirmeler yaklaşık 3-4 günümüzü aldı. Amacımız bu çalışmayı toplumun tüm kesimine ulaştırmak. Bunun için ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar öğrencilerimize aktarmaktır. Bunun yanında ülkemizde yazılımcı insanların heveslenmesi için çok önemli. Biz de bunun için böyle bir çaba içeresinde girdik."

Aydilek, çalışmayı gören insanların kendilerine vefat eden yakınlarının fotoğraflarını ulaştırdıklarını ve bunları da yapay zeka yardımıyla canlandırmalarını istediklerini, bu kişilerin taleplerini yerine getirdiklerinde gözyaşlarına boğulduklarını ve tüylerinin diken diken olduğunu kendilerine ilettiklerini anlattı.

Yapay zekanın gelecekte insanların karşısına daha fazla çıkacağını aktaran Aydilek, bu noktada Şanlıurfa'nın da önemli bir merkez haline gelmesi için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 atlatan ve rahatsızlıkları sürenlere ramazan tavsiyeleri
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerde sessizlik hakim
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıktı
Tokyo'da 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19'a karşı 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanmaya başlanacak
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 65 bini geçti

Benzer haberler

Urfa'yı 'Şanlı' yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi

Urfa'yı 'Şanlı' yapan destansı mücadeleyi anlatan görseller yapay zekayla renklendirildi

TUSAŞ milli hava aracı projeleri için yeni teknolojilere odaklandı

Bakan Varank: 4. Sanayi Devrimi ve onun yapay zeka gibi bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz

Myanmar'daki sahte videoyu Türk yapay zeka çözümü ortaya çıkardı

Myanmar'daki sahte videoyu Türk yapay zeka çözümü ortaya çıkardı