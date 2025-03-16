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Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip istasyona ulaştı

SpaceX'in, uzayda mahsur kalan iki astronotun yerine geçecek ekibi taşıyan kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi.

Dilara Karataş  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip istasyona ulaştı

Cape Canaveral

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim alacak.

Wilmore ve Williams'ın gelecek hafta Dünya'ya dönmeleri planlanıyor.

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ekibin ISS'ye varış anlarını alıntılayarak, Dragon kapsülünün hedefine ulaştığını belirtti.

SpaceX, ISS'de mahsur kalan iki astronotun yerini alacak ekibi 14 Mart'ta uzaya göndermişti.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

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