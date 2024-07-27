Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,275.50
BTC/USDT
68,250.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.-VTR-
logo
Teknoloji

ULAK Haberleşme, Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda yer aldı

ULAK Haberleşme AŞ, Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ihracat ağlarını genişletmek amacıyla düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Mertkan Oruç  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
ULAK Haberleşme, Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda yer aldı

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, forum, Gazi Teknopark ve Bilkent Cyberpark işbirliğiyle, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Forumda, Türkiye'yi, ülkenin önde gelen bilişim firmalarından oluşan heyet geniş bir şekilde temsil etti.

ULAK Haberleşme, Türk firmalarının uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ihracat ağlarını genişletmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türk heyetinde yer alan 15 yerli bilişim firmasından biri oldu.

İletişim alanında geliştirdiği son teknoloji ürünlerle küresel pazarda da dikkati çeken ULAK Haberleşme, forum kapsamında önemli işbirliği adımları attı.

Türkiye genelinde 3 bine yakın yerli ve milli baz istasyonuyla hizmet veren ULAK Haberleşme, 4,5G'de elde ettiği başarı ve deneyimlerini 5G ve ötesi teknolojiler için referans olarak gösteriyor.

Heyet, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'la da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ev hapsi verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Gürz-2 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorilerde aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

ULAK Haberleşme, Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda yer aldı

ULAK Haberleşme, Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda yer aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet