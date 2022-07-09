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Teknoloji

Twitter, Musk'ın feshettiği anlaşma için yasal işlem başlatmayı planlıyor

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın feshettiği yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 09.07.2022
Twitter, Musk'ın feshettiği anlaşma için yasal işlem başlatmayı planlıyor Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi.

  • Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshetti

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Öte yandan Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.

Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

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