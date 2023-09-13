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Teknoloji

Türksat'tan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı"na iletişim desteği

Türksat AŞ, bu yıl beşincisi düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nın iletişim sponsorluğunu üstlendi.

Enes Duran  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Türksat'tan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı"na iletişim desteği

Ankara

Tüksat'tan yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörün buluşma noktası olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, 12 Ekim'de Bilişim Vadisi’nde 750'den fazla üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşecek.

Türksat'ın iletişim desteği vereceği konferansta, bakanlık, sanayi ve ticaret odaları, kamuya bağlı kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları, teknoloji sağlayıcı ve son kullanıcı firmalar yer alacak.

Dijital Dönüşüm, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, akıllı şehirler, metaverse, blockchain gibi birçok konunun ele alınacağı konferansa kayıtlar devam ediyor.

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