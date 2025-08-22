Dolar
41.01
Euro
47.61
Altın
3,331.13
ETH/USDT
4,323.00
BTC/USDT
113,086.00
BIST 100
11,347.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki rekorlarına 3 koldan katkı

Sanayi üretimini sürdürülebilir ve katma değerli kılmak için kritik sektörlere yatırım yapan Türkiye, yüksek teknoloji üretiminde rekor kırarken, bu başarının arkasındaki AR-GE, tasarım ve teknoloji merkezi sayısını da artırıyor.

Zeynep Duyar  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki rekorlarına 3 koldan katkı

Ankara

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayi ve üretim altyapısını yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirmek için çalışmalar devam ederken teknoloji ürünlerinin üretiminde endeks bazında yılın ilk 6 ayında rekor seviyelere ulaşıldı. Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki artışı haziranda yüzde 88,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin bu başarısında, AR-GE, tasarım ve teknoloji geliştirme bölgelerine yapılan yatırımlar da etkili oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AR-GE merkezi sayısı 1360 oldu

Türkiye'de temmuz itibarıyla faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 1360'a yükseldi. 58 şehirdeki AR-GE merkezleri arasında 432 ile İstanbul, 155 ile Ankara, 140 ile Kocaeli, 138 ile Bursa ve 105 ile İzmir başı çekti.

Otomotivden enerjiye, sağlıktan bankacılığa, iklimlendirmeden mobilyaya, havacılıktan denizciliğe, ambalajdan kozmetiğe 46 sektöre yayılan merkezler arasında, makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yan sanayisi, yazılım, bilgisayar iletişim teknolojileri ve elektrik elektronik öne çıktı. Buralarda destek personeli dahil 89 bin 53 kişi görev yapıyor.

Ülke genelindeki AR-GE merkezlerinde yaklaşık 75 bin proje tamamlanırken 14 binden fazla proje devam ediyor. Bu merkezlerin 16 bin 335 patenti tescil edildi, 29 bin 308'i başvuru aşamasında bulunuyor. AR-GE merkezi olan yabancı ortaklı firma sayısı da 249'a ulaştı.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde firma sayısı 12 bine yaklaştı

Ülkede 110 alan teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) olarak ilan edildi. Bu TGB'lerin 91'i aktif olarak faaliyetini sürdürüyor. Yıl sonuna kadar 4 alanın daha TGB olarak ilanı bekleniyor.

Bu tesislerde yer alan firma sayısı 11 bin 858, istihdam edilenlerin sayısı da 123 bin 554'e ulaştı.

TGB'lerde tamamlanan ve devam eden proje sayısı 84 bin 419 oldu. Patent tescil sayısı 2 bin 180 ve patent başvuru sayısı yaklaşık 5 bin olarak belirlendi.

Söz konusu bölgelerde yabancı ortaklı firma sayısı 515, kuluçka firma sayısı da 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu bölgelerin toplam satışı 1 trilyon lirayı, ihracatı da 14,6 milyar doları buldu.

Öte yandan 600'den fazla faydalı model ve 500'e yakın endüstriyel tasarım da TGB ürünü olarak tescil edildi.

Tasarım merkezi sayısı 339'a çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen son tasarım merkezi belgeleriyle faaliyette olan merkez sayısı 339'a ulaştı. Bu dönemde tasarım merkezleri ülke genelinde 29 kente yayıldı.

Faaliyetteki 339 merkezde 8 binden fazla personel görev alırken 15 binin üzerinde projenin tamamlanması sağlandı.

Bu merkezlere ait patentlerin 342'si tescil edildi, 618'i ise başvuru aşamasında yer alıyor. Söz konusu merkezlerde 42 yabancı ortaklı firma faaliyette bulunuyor.

Tasarım merkezlerindeki 32 sektör içinde dağılım en fazla işletme tekstil, mühendislik-mimarlık, imalat sanayisi, otomotiv yan sanayi ile medya ve iletişimde yoğunlaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "adli kontrol" açıklaması
İstilacı aslan balığının Akdeniz'deki yaşam alanları ve popülasyonu takip edilecek
Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor
Erzincan'daki Hor Hor Kaplıcası zengin mineralli suyuyla misafirlerini ağırlıyor
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud: "Ankara Bildirisi'nin işler durumda olduğuna inanıyoruz"

Benzer haberler

Teknolojik altyapıyla güçlendirilen gümrük kapılarında kamu zararına geçit verilmedi

Teknolojik altyapıyla güçlendirilen gümrük kapılarında kamu zararına geçit verilmedi

Manas Destanı'ndan etkilenen geleceğin mühendisleri, "Tulpar" ismini verdikleri elektrikli araç üretti

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimindeki rekorlarına 3 koldan katkı

Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor

Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor
DENEYAP atölyeleri geleceğin yazılım mühendislerini yetiştiriyor

DENEYAP atölyeleri geleceğin yazılım mühendislerini yetiştiriyor

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet