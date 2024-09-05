Dolar
33.94
Euro
37.81
Altın
2,510.79
ETH/USDT
2,381.10
BTC/USDT
56,316.00
BIST 100
9,936.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Netanyahu ve hükümetinin Gazze’de esir takası anlaşması imzalamaktaki isteksizliği Tel Aviv’de protesto ediliyor.
logo
Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Uzaya attığımız bu ilk adım bir hikayenin başlangıç noktasıydı

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya gelen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde uzaya attığımız bu ilk adım bir yere varış hikayesi değildir. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı" dedi.

Zehra Tekeci  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Uzaya attığımız bu ilk adım bir hikayenin başlangıç noktasıydı

Antalya

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde devam ediyor.

Festival kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, söyleşi programında gençlerle buluştu.

Gezeravcı, buradaki konuşmasında, gençlerin Türkiye'nin gelecek projelerinin, hayallerinin altına imza atacağını ve geleceğin teminatı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 100. yılında uzay çalışmalarının önemine değinen Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde uzaya attığımız bu ilk adım bir yere varış hikayesi değildir. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bundan sonra devam edecek bu teknoloji hikayesinin ve keşif tutkusunun altına imza atacak geleceğimizin teminatı olan siz kardeşlerimizle her ortamda bir araya gelmek, kucaklaşmak bizler için bir fırsat. Bugün burada 1 yıl eşsiz emekleriyle o müthiş zihin güçlerini bir araya getirip, finalden bir önceki aşamaya adım atmış olan 270 takımımız ve 6 bin 500 kardeşimiz var. Yaşıtları farklı yerlerde tatillerine devam ederken, bu kardeşlerimizin de özel zamanlarından, enerjilerinden feragat ederek ortaya koydukları emek, çaba muazzam." diye konuştu.

Gezeravcı, gençlere uzaya gidiş sürecini, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmaları, ve Türk Uzay Ajansının (TUA) hedefleri hakkında bilgi verdi.

TUA'nın 2018'de kurulduğunu ve iki yıllık bir çalışmanın ardından Türkiye'nin uzay hedeflerini açıklandığını anımsatan Gezeravcı, bu sürecin ardından Türk astronot ve bilim misyonunun gerçekleştirildiğini ve TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatıldığını anlattı.

Ay araştırma programı kapsamındaki çalışmalar devam ediyor

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında çalışmalarının sürdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Ay araştırma programı kapsamında çalışmalarımız sürüyor. 2026-2028 aralığında Türkiye Cumhuriyeti olarak Ay'a kendi yapmış olduğumuz bir roketi, kendi yaptığımız motorla taşıyacak bir projenin üzerinde çalışıyoruz. Halihazırda koyduğumuz hedef sadece Ay'ın etrafında bir tur atıp o roketi geri getirme yönünde olsaydı bugün bunu yapabilecek noktadayız. Bizim koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Ay'ın etrafında tur atıp gelmek değil ayın yüzeyine bir roketi ulaştırmayı planlıyoruz. Kendi ve dünyanın yörüngesinde sürekli hareketine devam eden Ay'a bir roketi gönderip Ay yüzeyinde planlanmış bir noktaya iniş yapacak o üniteyi, orada çalıştıracak bir roket planlaması üzerinde çalışıyoruz. Bunun itki sistemi de şu anda yurt dışından tersine beyin göçüyle ülkemize geri dönmüş alanında müstesna çalışmalara imza atmış bir Türk hocamız tarafından yürütülüyor."

Söyleşinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gezeravcı, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda öğrencilerin hayranlık uyandıran projelerini sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin teknoloji alanında ve geleceğe keşif yolculuğuna imza atacak gençlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını belirten Gezeravcı, aynı zamanda 100. yılda gerçekleşen uzay misyonu hikayesinin ilhamıyla gençlerin yoluna ışık tutmak, gelecekte her alanda tereddüt etmeden hedeflerini gerçekleştirebileceklerini anlatmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığına dikkati çeken Gezeravcı, devletin geleceğe yönelik insanlı uzay projeleri kapsamında ulaştırılan yeni projeleri değerlendirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
MSB, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı
Muğla'da yıldırımlar 50 yerde yangına neden oldu
Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Uzaya attığımız bu ilk adım bir hikayenin başlangıç noktasıydı

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Uzaya attığımız bu ilk adım bir hikayenin başlangıç noktasıydı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var

Golf turizminde rezervasyonlar yüzde 15 arttı

Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeri 1743 yolcu getirdi

Alanya'ya "Marella Discovery" kruvaziyeri 1743 yolcu getirdi
TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da başladı

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da başladı
Şahika Ercümen dünya rekorunu geliştirmek istiyor

Şahika Ercümen dünya rekorunu geliştirmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet