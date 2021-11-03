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Teknoloji

Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarı büyüyor

Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Başkanı Tansu Kendirli, Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarının 1,5 milyar doları aştığını söyledi.

Taner Aydın   | 03.11.2021
Türkiye'deki oyun endüstrisi pazarı büyüyor

Konya

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi, "Türkiye Oyun Girişimciliği ve Globaldeki Yükselen Yeri" konulu panel ile devam etti.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi"nin ilk günündeki panelde, OYUNDER Başkanı Tansu Kendirli, dünyadaki oyun endüstrisi pazarının 180 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türkiye'deki oyun pazarının da giderek büyüğünü ifade eden Kendirli, "Türkiye'de bu pazarda hedef 5 milyar dolardı. Pandemiden önce 1-1,5 milyar dolar seviyesindeydi, şu anda bunun oldukça üstünde olduğunu söyleyebilirim. Sektörde çalışanlar başlarda 5 bin kişiydi, şu anda 10-15 bin kişiyi bulmuş olabilir." dedi.

Bu sektörde yer almak, iş bulmak isteyen gençlere de izleyecekleri yol haritası ortaya koyan Kendirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En başta terminolojiyi anlamalarını tavsiye ederim. Sizinle konuşurken eğer Türkçeyi bilmiyor olsak sizinle anlaşamayız, değil mi? Dolayısıyla ilk başta bu sektörün, bu endüstrinin dilini anlamaları gerekiyor. Sonrasında bu sektörün neresinde yer alacakları konusunda bir fikir, görüş geliştirmeleri gerekiyor. Acaba bunun sanat tarafında mı yer alacak, iletişim tasarımı tarafında mı yer alacak ya da topluluk yönetimi tarafında mı yer alacak? Orada da para kazanma imkanları var. Bir sürü imkan var."

Amerika Birleşik Devletleri'nde oyun endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Zynga'nın, geçtiğimiz sene, 2010'da İstanbul'da kurulan Peak adlı oyun şirketini 1,8 milyar dolara, 2018'de de 250 milyon dolara İstanbul merkezli Gram Games'i satın alması, global düzeyde tüm gözleri bir anda Türkiye'deki oyun pazarına çevirmişti.

Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, iki gün boyunca devam edecek.

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