Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu
Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.
Ankara
TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir.— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 21, 2024
⚠️ Bu hesaplar haricindeki kullanıcıların oluşturduğu diğer sahte hesaplara itibar edilmemesi hususunu önemle bilgilerinize arz ederiz.
Instagram: @astroalper https://t.co/jmjAIRsmMu…
Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.