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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu

Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

Enes Duran  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu

Ankara

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

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