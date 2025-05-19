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Teknoloji

Türk şirketleri Almanya'daki teknoloji fuarında boy gösterecek

Türk şirketleri, geliştirdikleri teknolojileri Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te sergileyecek.

Tolga Yanık  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Türk şirketleri Almanya'daki teknoloji fuarında boy gösterecek

İstanbul

GITEX Europe 2025, 21-23 Mayıs'ta ziyaretçilerini Berlin'de ağırlayacak.

Teknolojinin yanı sıra girişimleri ve dijital yatırımları da kapsayan etkinlik, 1400'den fazla büyük teknoloji şirketine ev sahipliği yapacak.

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NVIDIA'dan Lenovo'ya, SAP'den Dell'e dünyanın öne çıkan birçok teknoloji şirketinin katılacağı fuar, bu yıl yapay zeka temasıyla gerçekleştirilecek.

Dünyanın 67 ülkesinden teknoloji şirketlerini ağırlayacak etkinlikte, farklı alanlarda teknoloji geliştiren çok sayıda Türk şirketi de yer alacak.

Fuara Türkiye'den şu şirket ve kurumlar katılacak:

"Ambeent, Astromatik, Atmosware, Atolye15, Biruni Teknopark, Boardoza, Brandefense, CloudOffix, CMV Teknoloji, Data Market, Datassist, DZD Tech, ElektraWeb, Enoca, Itobe, Konvo, Logo, LST Yazılım, Magarsus, MİA Teknoloji, Nevitech, Nexrone, Plantiary, Tangotech, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, Telenity, Trex, Universal Yazılım, vMind, Yetenex."

Fuarda, mobil uygulamadan dijital dönüşüme, bulut hizmetlerinden endüstriyel yazılım çözümlerine kadar çeşitli alanlardaki yerli teknolojiler ziyaretçilere tanıtılacak.

Etkinlikte dünyanın farklı ülkelerinden 32 unicorn yer alacak

Etkinliğe şirketlerin yanı sıra 500'den fazla alanında uzman konuşmacı katılacak. Dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinin üst düzey isimlerinden teknoloji politikalarına odaklanan kurumların yöneticilerine kadar birçok isim GITEX Europe 2025'te konuşma yapacak.

Yapay zeka devi OpenAI'dan birçok yapay zeka şirketinin yöneticisine kadar çok sayıda uzman ismin katılacağı etkinlikte, yapay zeka ekosistemi kapsamlı şekilde ele alınacak.

Ana teması yapay zeka olan etkinlik, KOBİ'ler, siber güvenlik, kuantum bilişim, küresel şehirler, yeşil teknoloji ile girişim ve yatırımlar temalarını da kapsayacak. Bu alanlara yönelik eş zamanlı olarak fuarda etkinlikler düzenlenecek.

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan dünyanın farklı ülkelerinden 32 "unicorn"un katılacağı etkinlikte, 600'den fazla küresel yatırımcı da bulunacak.

Büyük şirketlerin yanı sıra yüzlerce girişim de fuarda teknolojilerini sergileyecek.

KAOUN International tarafından organize edilen etkinlik, kayıt yaptırılarak 23 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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