Türk mühendislerin geliştirdiği 'akıllı makineler' Almanya'da sergilendi
Hannover'de 26. Uluslararası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarına (EuroBLECH 2022) katılan Türk makine şirketleri “Dijitalleşme ve Endüstri 4.0” vizyonu kapsamında sac işleme alanında geliştirdikleri son model teknolojilerini tanıttı.
Hannover
Dijitalleşme ve yapay zekalı otomasyon teknolojilerinin öne çıktığı fuarda, dünyanın 39 ülkesinden 1.300 şirket enerji tasarrufu başta olmak üzere verimliliği artıran yapay zeka tabanlı sac levha işleme makinelerini sergileme fırsatı buldu.
Fuarda, “Dijitalleşme ve Endüstri 4.0” vizyonu kapsamında gelecek dönemde maliyet ve kaynaklar açısından verimliliğe odaklanan ve üretim sürecinde yenilikler sunan 3D yazıcı sistemleri de tanıtıldı.
Türkiye’nin makine üreticileri fuarda, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler sunan ürünleriyle dikkati çekmeye devam etti.
Fuara Türkiye'den Durmazlar, Laser Isse, MVD, DENER, ERMAKSAN, Baykal Makin ve Akyapak'ın da aralarında bulunduğu 155 şirket katıldı. Türk ürünleri, sac levha işleme alanındaki en yeni trendleri ve makineleri üretici firmalar ile buluşturan EuroBLECH 2022’de büyük ilgi gördü.
"Türkiye’nin üretim konusunda ilk unicornu olmak istiyoruz"
LASER ISSE Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Birzat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılmaktan ve ürünlerine gösterilen ilgiden çok memnun oldukları belirterek, “Sanayinin ve üretimin ihtiyacı olan anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bu yüzden Avrupa’da ve ABD’de ciddi ilgi görüyoruz. Çünkü firmalar birçok tedarikçiyle muhatap olmak zorunda kalmıyor. Bizden A’den Z’ye robotik çözümler sunuyoruz.” dedi.
Laser kaynak teknolojisi ve rulolu laser kesim sistemleri konusunda iddialı olduklarını dile getiren Birzat, bu konuda dünya markalarına destek verdiklerini ifade etti.
Lise ve üniversite arkadaşıyla LASER ISSE’yi kurduklarını aktaran Birzat, “Firmamız şu anda 55 ülkeye bin 700 üzerinde sistem kurmuş durumda. Tüm bu sistemleri sorunsuz çalıştırabilmenin gururunu yaşıyoruz. 150 kişilik bir kadromuz var. Türkiye’nin üretim konusunda ilk unicornu olmak istiyoruz.” diye konuştu.
Birzat, 5 yıl içinde 100 milyon avronun üstünde bir ciro hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti.
" Kilogram fiyatı 20 avro üzerinde ve katma değerli ürün ihracat ederek Türkiye’ye döviz getirisi sağlıyoruz. Bizim gibi firmaların çoğalması bizim en büyük hayalimiz. Rekabetten korkmuyoruz. Tek amacımız Türk markasının ve sanayisinin doğru işler yapabildiğini dünyada göstermek. Hep birlikte bunu yaptığımız zaman her şey daha kolay olacak.”
“Hedefimiz pazardaki yüzdelik payımızı artırmak”
Baykal Makine Genel Müdürü Ömer Usluer de Almanya’ya Türkiye’den ilk gelen makine imalatçısı olduklarını belirtti.
Bu yıl fuarda yeni teknoloji ile donatılan makinelere ilginin yoğun olduğunu belirten Usluer, yaptıkları ihracatın kilogram değerinin 12 ile 90 avro arasında olduğunu aktardı.
Usluer, “Hedefimiz pazardaki yüzdelik payımızı artırmak. Bunu da teknolojilik ve yeni nesil makinelerle yapmak istiyoruz. Bunun için de AR-GE çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
Dünyadaki büyük rakiplerini yakalamak için danışmanlık firmalarıyla çalıştıklarını aktaran Usluer, başarılarını artırmak için teşvikler, krediler ve vizeler konusunda önlerinin açılmasını istedi.
"Bütün dünyada Türk firması olarak üçüncü, dördüncü firma olarak yerimizi almayı planlıyoruz"
BVS Vinç Yönetim Kurulu Üyesi Beril Bülbüloğlu ise 1 tondan 600 tona kadar vinç ürettiklerini belirterek, fuarda vinçlerine yoğun talep aldıklarını aktardı.
Otomobil, enerji ve demir çelik sektörüne hitap ettiklerini aktaran Bülbüloğlu, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı.
Bülbüloğlu, dünya markalarına rakip olduklarını ve her pazardan pay alarak Türkiye’yi temsil ettiklerini vurguladı ve “Bu sektörde yurt dışında çok fazla rakibimiz kalmadı. Bütün dünyada Türk firması olarak üçüncü, dördüncü firma olarak yerimizi almayı planlıyoruz.” yorumunda bulundu.
"Türkiye artık kendi ürünlerini kendi yapar duruma geldi"
Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak ise fuarda Türk şirketlerinin yoğun olmasından ve teknoloji sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üretime ve makine sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Yalçıner, yeni yatırımlarla Türkiye’ye katma değer kattıklarını ve yeni istihdam sağladıklarını aktardı.
Akyapak, Türkiye’nin artık kendi ürünlerini kendisi yapar duruma geldiğini belirterek, “Herkes diyor ki havalimanını (İstanbul havalimanı) yapamazsınız. Ama ürünlerimiz teknoloji olarak öyle bir yerdeydi ki, dünya dahi vermese, bunları yapabileceğimiz kapasitede olduğumuz için rahat bir şekilde yaptık.” diye konuştu.
Gelecekte makine sektöründe 10 markanın yarısı Türkiye’den olacak
MVD Genel Müdürü Vasif İlhan da yeni ürünleri göstermek ve bayilerle ilişkilerini sıcak tutmak için fuara geldiklerini, daha fazla katma değerli ve daha enerji verimli, daha hızlı iş yapan ürünlerini sergilediklerini belirtti.
İlhan, makine sektörünün de Türkiye’nin imajını sürekli yükseltmekte olduğunu aktararak, “Avrupa’nın Türklere güveni gittikçe artmakta. Bunu değerlendirmemiz önemli. Ürünlerin fiyatlarını yükseltmemiz önemli. Çünkü fiyatınız neyse değeriniz de o olarak görülüyor. Buna bir anlatma katma değerdir.” diye konuştu.
Ürünlerini ihracat kilogram fiyatını endüstri 4.0 uyumlu ve enerji verimli ürünleri sürekli yükselttiklerini, ihracat ürünlerinin kilogram fiyatının ortalama 30 dolar olduğunu aktaran İlhan, Avrupalıların sürekli yükselen Türk ürünleri imajı ve kalitesinin farkında olduklarını ve bazıların Avrupalı markaları bırakıp kendilerine geldiğini anlatarak, Türklerin kalite, güven ve sıcaklıklarından memnun olduklarını hatırlattı.
100 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten İlhan, gelecekte makine sektöründe 10 markanın yarısının Türkiye’den olacağını işaret etti.
Fuarlarda Türk hükümetinin Türk şirketlerine destekleri için teşekkür eden İlhan, “Bu desteklerin prestijli fuarlarda devam etmesi önemli. Fuarlardan çekilenler varken o boşalan meydanı daha güzel doldurabilmemiz açısından önemli. O işin ambalajı oluyor. O ambalaj değer katıyor. İnsanların Türk algısını yükseltiyor." diye konuştu.
İlhan, Türklerin birlik olmasının önemine dikkati çekerek, "Birbirine düşmektense rakiplere ve kaliteye odaklanmak, fiyata odaklanmaktan daha öncelikli. Yani hep birlikte bu anlayışa ulaşırsak sonuç alırız. Takım olarak çalışmak önemli." dedi.
"İtalyanları geçmiş durumdayız"
Dener Makina ABD Genel Müdürü Osman Sarıkaya, robotlu otomatik ve laser kesim makinelerini sanayinin önemli olan ürünlerini Almanya’da sergilediklerini belirterek, “Türkiye artık teknoloji üretiyor.
Bu çok fazla gösterilmiyor. Bu fuarda 150’den fazla Türk makinecisi Türkiye’de Türk işçisi ve mühendisiyle üretmiş olduğu makineleri sergiliyor. Bundan sonra ABD ve Japonya’da fuarımız olacak. Türk makinelerini ve Türk gücünü oralarda da göstereceğiz.” dedi.
Talaşlı imalat makinelerinde Türkiye’nin çok önemli bir yere geldiğini aktaran Sarıkaya, “Artık dünyanın 100 ülkesinde Türk makineleri tıkır tıkır çalışıyor. İnsanlar Türk ürünlerine ve Türk makinelerine çok güveniyorlar.” diye konuştu.
Sarıkaya, Dener Makina’nın Türkiye’de entegre bir fabrika kurma konusunda hızlı ilerlediklerini belirterek, sıfır atıkla ve yüksek teknoloji ürünlerle metal ve sac işleme ile bir fabrikanın istediği bütün makineleri üretecek bir konuma gelmek istediklerini kaydetti.
Osman Sarıkaya, Türk makine sektörünün geldiği konumu değerlendirerek, şunları kaydetti:
"20 yıl önce sac işleme makinelerinde Amerikalılar, Japonlar, Almanlar ve İtalyanlar vardı. Biz şu anda İtalyanları geçmiş durumdayız. Japonlar, Almanlar, Amerikalılar ve dördüncü sırada Türkiye var. Artık insanlar Türkiye’ye gelip bu tür makinelerin yatırımını Türkiye’den yapmayı tercih ediyor. Bu da bizi gerçekten gururlandırıyor. Dünyada sac işleme makinelerinde çok önemli bir noktaya geldik. İnşallah bunu yakında zamanda üç numaraya taşıyacağız. Birincilik içinde çok çalışmaya ve insanların bunu yapabileceklerine inancına ihtiyacımız var. “Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.