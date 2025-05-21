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Teknoloji

Türk Devletleri Teşkilatından Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.

İrem Demir, Koray Taşdemir  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Türk Devletleri Teşkilatından Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü"

Budapeşte

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Varkert Bazar'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde, liderlerin konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

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Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.

21.05.2025

Takdim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban da platformda yer aldı.

Erdoğan ile Orban, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı ödül alan Sancar'ı tebrik etti.

Daha sonra Prof. Dr. Sancar, teşekkür konuşması yaptı.

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