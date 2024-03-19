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Teknoloji

TÜBİTAK'tan "Eurostars: Ready For Take Off" etkinliğine seyahat desteği

TÜBİTAK, 4 Nisan'da Amsterdam'da düzenlenecek "Eurostars: Ready For Take Off" etkinliğine katılacak, başvuruları olumlu değerlendirilen firmalara 750 avroya kadar seyahat desteğinde bulunacak.

Seda Tolmaç  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
TÜBİTAK'tan "Eurostars: Ready For Take Off" etkinliğine seyahat desteği

Ankara

Kurumun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hollanda Girişim Ajansınca Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek "Eurostars: Ready For Take Off 2024" etkinliğine katılım için TÜBİTAK tarafından seyahat desteği verilecek.

Söz konusu destek, "Eurostars Programı" çağrılarına sunulacak projelerde yer almak isteyen ve ortak arayan proje yürütücüsü adaylarına yönelik olacak.

Etkinliğe katılan ve başvuruları kurum tarafından "olumlu" değerlendirilen firmalara, ekonomi sınıfı gidiş ve dönüş uçak, tren veya otobüs bileti giderleri dahil en fazla 750 avro seyahat desteği verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen firmaların "https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/" adresinden başvuru yapması gerekiyor. Etkinlik için her firmadan yalnızca bir yetkiliye destek sağlanacak.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek ikili görüşmelere, sunum ya da oturumlara katılmak isteyenlerin ise programın internet sayfasından kayıt yaptırması önem taşıyor.

Bu arada, Avrupa'daki KOBİ'lerin rekabetçiliğinin artırılması için yürütülen Eurostars Programı'yla KOBİ'lere özel, hızlı ve etkin destekler sunuluyor.

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