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Teknoloji

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödüllerine başvurular başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bilimsel ve teknolojik alanlarda AR-GE faaliyetlerini ve insan kaynağını desteklemek amacıyla her yıl verdiği TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödüllerine başvurular başladı.

Zeynep Duyar  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödüllerine başvurular başladı

Ankara

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre Kurum, 59'uncusu bu yıl düzenlenecek törende, "Bilim", "Özel", "Hizmet" ve "Teşvik" kategorilerinde ödül verecek.

Kişisel başvuru yapılamayan Bilim, Özel ve Hizmet ödüllerine aday gösterilmesi gerekiyor. Teşvik Ödülü'ne ise aday gösterilmenin yanı sıra kişisel başvuru da yapılabilecek.

Bu yıl TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri ile Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvuru yapanlar, söz konusu kategorilerde verilecek ödüllere başvuramayacaklar.

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödüllerine, geçmişte Bilim, Özel, Hizmet ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış olanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBA Konseyi, üniversitelerin senatoları veya yönetim kurulları, bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en üst karar alma organları, TÜBİTAK AR-GE ve AR-GE Kolaylık Birimleri Yönetim kurulları ve TÜBİTAK Araştırma Grupları Yürütme komiteleri (kendi faaliyet alanlarında) aday gösterebilecek.

Ödüllerin verileceği kişiler

TÜBİTAK, 1966'dan bugüne kadar 206'sı Bilim, 20'si Özel, 89'u Hizmet ve 566'sı Teşvik kategorilerinde olmak üzere toplam 881 bilim insanını ödüllendirdi.

Bu ödüllerden Bilim Ödülü, Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına veriliyor.

Özel Ödül, Bilim Ödülü eş değeri olarak yurt dışında yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına takdim ediliyor.

Hizmet Ödülü, Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere verilirken, buna hayatta olmayan bilim insanları da aday gösterilebiliyor.

Teşvik Ödülü ise yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye'de yerleşik hayattaki bilim insanlarına veriliyor.

Başvurular, 31 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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