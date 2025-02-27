Dolar
36.41
Euro
38.18
Altın
2,887.83
ETH/USDT
2,363.50
BTC/USDT
86,326.00
BIST 100
9,636.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

TÜBİTAK BİGG Programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği sağlanacak

TÜBİTAK BİGG GARAJ Programı kapsamında girişimci adaylarına verilecek 900 bin lira sermaye desteği için başvuru süreci başladı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
TÜBİTAK BİGG Programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği sağlanacak

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK BİGG Programı 2025 yılı birinci çağrısı kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), Aselsan ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde yürütülen BİGG GARAJ Programı ile girişimci adaylarına verilecek destekler için başvurular internet üzerinden alınacak.

Programa, akıllı ulaşım ve üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Başvuruların kabul edilmesi halinde yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira sermaye desteği sağlanacak.

BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı girişimcilik, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşları tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek.

Başvuru koşulları

Destek için başvuracakların, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olması gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermayesi Desteği'nden faydalananlar ya da TÜBİTAK 1812 Programı'nın ikinci aşaması kapsamında destek alanlar bu programa başvuramayacak.

Başvuru sahiplerinin, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olması gerekecek. Başvurular "https://etugaraj.org/bigg-garaj/" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin, 2015'ten bugüne kadar BİGG GARAJ Programı kapsamında 20'den fazla ilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine 1300'den fazla, mentorluk programına da 700'den fazla girişimci katıldı. Böylece, 90'ın üzerinde ekip 20 milyon liranın üzerinde destek aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı
RTÜK'ün çalıştayında farklı mesleklerden kadınlar şiddetin çözümünü konuşacak
TİHEK Başkanı Kılıç: (28 Şubat) Bu türden darbeler, müktesebatımız açısından kabul edilebilir olmayan müdahalelerdir
MSB: 1 haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye genelindeki mahkeme sayısı 10 bin 237'ye yükseldi

Benzer haberler

TÜBİTAK BİGG Programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği sağlanacak

TÜBİTAK BİGG Programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği sağlanacak

TÜBİTAK, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini destekleyecek

AB'den 100 milyar avroluk temiz üretim destek planı

Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancılara 5 milyon dolara "altın kart" satılacağını açıkladı

Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancılara 5 milyon dolara "altın kart" satılacağını açıkladı
AB, Ukrayna'ya 3,5 milyar avro yardım gönderecek

AB, Ukrayna'ya 3,5 milyar avro yardım gönderecek
Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor

Tekirdağlı genç çiftçi devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte ayda 45 ton süt üretiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet