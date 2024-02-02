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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenleniyor.
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Teknoloji, Türkİye Uzayda

TUA "METABOLOM" deneyine ilişkin sözlüğü paylaştı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü"nün sonuncusunu paylaştı.

Zeynep Duyar  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
TUA "METABOLOM" deneyine ilişkin sözlüğü paylaştı

Ankara

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan "METABOLOM" deneyine ilişkin terimler yer aldı.

Açıklamada şu ifadelerin tanımları yapıldı:

- Omik: Moleküler biyolojide kullanıldığı şekliyle "-om" son eki, bir tür toplamı ifade etmektedir. Bu disiplinler genellikle yüksek veri niceliklerini ve karmaşıklığı içermektedir ve genellikle bilgisayar destekli analiz/yorumlama gerektirmektedir.

- Metabolomik: Belirli bir zaman diliminde dokularda, hücrelerde veya fizyolojik sıvılarda lipid, karbonhidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer hücre bileşenlerinden ortaya çıkan küçük moleküllü metabolitlerin yüksek verimli teknolojiler kullanılarak saptanması, miktarının belirlenmesi ve tanımlanmasıdır.

- Transkriptomik: Fonksiyonel (işlevsel) genomik adıyla da bilinmektedir. Hücrelerdeki genetik materyal olan DNA'da anlatım yapan (ekspresyon) bölgelerin ürünleri olan mRNA'ların analizlerini kapsamaktadır. Genomdaki bilginin biçim, miktar ve zaman açısından hücrelerde nasıl işlendiğinin ve organizma açısından öneminin anlaşılması için kullanılmaktadır.

- Biyoinformatik: Moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtların bünyesinde barındıran bilimsel disiplindir. Bir diğer tanımla, karmaşık biyolojik verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi bilimidir ve genel olarak biyolojik problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanır. Biyolojik veri tabanlarının oluşturulması ve işletilmesi, en geniş tanımıyla mevcut tüm bilgisayar uygulamalarının biyolojik problemlerin çözümünde kullanılması olarak bilinmektedir.

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