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Teknoloji

Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nde 320 kişiye eğitim verildi

Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'ndeki eğitimlerden 6 ayda 320 kişi faydalandı.

Duygu Avunduk  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nde 320 kişiye eğitim verildi Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Merkez Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, AA muhabirine, merkezin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" çerçevesinde 3,6 milyon lira bütçeyle kurulduğunu söyledi.

Yapay zeka, robotik ve yazılımın geniş bir kitleye hitap eden popüler çalışma alanları olduğunu belirten Erümit, "Hem donanım hem de yazılım tarafında geliştirilebilecek birçok alan mevcut. Bu alanlar içerisinde öncelikle bir eğitim platformu oluşturma yoluna gittik. Projenin kapsamı içerisinde 200'ün üzerinde eğitim içeriği oluşturduk." dedi.

Erümit, ​​​​​​​yapay zeka ve robotik konularında 20'nin üzerinde ders içeriği hazırladıklarını ifade ederek, öğretim elemanları ve öğrencilerinden başlamak üzere eğitimler verdiklerini, yapay zeka eğitimine yönelik aşamalı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

TEKNOFEST ve TÜBİTAK projelerine destek verdiklerini aktaran Erümit, yurt dışındaki üniversiteleri ziyaret ederek merkezi tanıttıklarını, engellilerin yapay zeka ve robotik alanlarda istihdamını arttırabilmek amacıyla da proje hazırladıklarını dile getirdi.

Erümit, 6 ayda 320 kişiye eğitim verdikleri merkezdeki diğer çalışmalara ilişkin de bilgi paylaşarak şunları kaydetti:

"Üretken yapay zeka artık günlük hayatı da dönüştürmeye başladı. Buna her alanı dahil edebiliriz. Askeriyeden hastanelere ve eğitime kadar her alanda yapay zekanın dönüşüm sürecine insanları soktuğunu görebiliyoruz. Çünkü üretken yapay zekanın yapabilecekleri artık büyük modellerin gelişmesiyle birlikte diyalog sistemlerini yönlendirmeye, bir mühendis için kod yazmaya, uzman için yapacağı araştırmayı otomatikleştirmeye, akademisyenin makalesini yazmasına, öğrencinin ödevini ve sunumunu hazırlaması gibi aklımıza gelecek her alanda süreçleri oldukça hızlandırdı. Bu hız insanlar için bir kolaylık ve belki zamandan tasarruf olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda artıları, eksileri ve etik boyutunun çokça konuşulması gereken alanlardan biri."

Öğretim Görevlisi Gülbahar Merve Şılbır ise öğrencilere, karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmeleri açısından teknolojiyi kullanma noktasında destek verdiklerini belirtti.

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