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Teknoloji

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık

Abdulselam Durdak   | 12.11.2021
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık

İstanbul

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." dedi.

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