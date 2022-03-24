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Teknoloji

Togg, Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi

Togg, Avrupa'nın önde gelen ve Barselona'da düzenlenen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi.

Uğur Aslanhan   | 24.03.2022
Togg, Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi

İstanbul

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, blok zinciri teknolojileri konusundaki adımlarını Ava Labs iş birliğiyle hızlandıran şirket, blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle mobilite ekosistemini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Şirket, söz konusu faaliyetleri kapsamında Avrupa'nın önde gelen blok zinciri etkinliği Avalanche Zirvesi'ne davet edildi. Zirveye katılan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Açıklamada, zirvedeki konuşmasına yer verilen Togg CEO'su Karakaş, otomobili yeni nesil akıllı bir mobilite cihazına dönüştürdüklerini bildirdi.

Akıllı cihazı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Karakaş, mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaştıklarını ve dijital ekonomi eksenli bir ekosistem inşa ettiklerini kaydetti.

Akıllı kontratlarla kesintisiz mobilite deneyimi

Gürcan Karakaş, blok zinciri teknolojisiyle geliştirecekleri akıllı kontratlar sayesinde entegre mobilite servisleri ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlayacaklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akıllı cihazımız, blok zinciri platformumuz Toggen, start-up iş birliklerimiz ve çevik çalışma şeklini benimseyen ekibimiz ile dekarbonizasyon, akıllı yaşam, e-cüzdan, akıllı lokasyon, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı hizmetleri sayesinde kullanıcılara kesintisiz bir mobilite deneyimi sunacağız. Blok zinciri; hızlı, güvenli ve çevre dostu mobilite hizmetleri ve akıllı cihaz güvenliğinde kullanılacak bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp transfer edilebilecek. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zeka, ekosistemlerin merkezinde yer alacak."

Mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıktıklarını belirten Karakaş, "Yasal düzenlemeler çerçevesinde blok zinciri, techfin ve fintech gibi yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

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