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Teknoloji

Televizyon izleyicisi artık dijital yayın platformlarını tercih ediyor

Dünya genelinde yaygınlaşan dijital yayın platformları, neredeyse asırlık bir icat olan, kitle iletişim aracı televizyonu geride bırakıyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 21.11.2022
Televizyon izleyicisi artık dijital yayın platformlarını tercih ediyor

Ankara

21 Kasım "Dünya Televizyon Günü" kapsamında, dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasının televizyon izleme oranlarına etkisi ve dijital yayın platformlarının kullanım oranına ilişkin veriler derlendi.

Son yıllarda tüm dünya genelinde dijital içerik platformlarının sayısı gözle görülür biçimde artmaya başladı ve böylelikle televizyon seyircisi Youtube, Netflix, Amazon gibi platformlara yöneldi.

ABD'de dijital platformlardaki izlenme sayısı ilk kez kablolu televizyonu geride bıraktı

ABD merkezli araştırma şirketi Nielsen'ın, temmuz ayında yaptığı araştırmada, ABD'lilerin yayınları, televizyondan mı yoksa dijital yayın platformlarından mı izlediği ele alındı.

Çalışmada, temmuz ayında izleyicilerin televizyonda bir şeyler izlemek yerine dijital platformları tercih ettiği belirlendi.

Uzmanlar, ABD'lilerin yüzde 34,4'ünün televizyon başında, yüzde 34,8'inin de dijital platformlarda bir şeyler izlediğini ifade etti.

Böylelikle, ABD genelinde dijital içerik platformları ilk kez kıl payı da olsa kablolu televizyonu geride bıraktı.

En çok izlenen dijital platformlar ise Netflix, YouTube, Hulu ve Amazon olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de izleyiciler, dijital platformlara rağmen televizyondan kopamıyor

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, Türkiye'deki izleyicilerin televizyon ve platform tercihlerine yönelik bir çalışma başlattı.

Çalışmaya göre, Türkiye'de halkın yüzde 69'u her gün televizyon izliyor.

Bu oran, 2018'de yüzde 80, 2020'de yüzde 74 olarak kayıtlara geçmişti ancak günümüzde dijital platformlar olmasına rağmen yine de televizyondan kopulamıyor.

Uzmanlar, Türkiye'de televizyon izleme oranında düşüş yaşandığını ancak yine de haber takibi için en çok tercih edilen mecranın televizyon olduğunu vurguluyor.

Dizi izlemek için kullanılan platformlara da yer verilen araştırmada, toplumun yüzde 35'inin televizyonu tercih ettiği görülürken bu oranın, 2020'ye göre yüzde 45 düşüş gösterdiği ifade edildi.

Dünya Televizyon Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 21 ve 22 Kasım 1996'da, önde gelen medya figürleriyle değişen dünyada televizyonun artan önemini tartışmak ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştirebileceklerini değerlendirmek üzere ilk "Dünya Televizyon Forumu"nu düzenledi.

BM Genel Kurulu, televizyonun, dünyanın dikkatini çatışmalara, barış ve güvenliğe yönelik tehditlere çekerek karar alma süreçleri üzerindeki artan etkisinin, ekonomik ve sosyal konular dahil olmak üzere diğer önemli konulara odaklanmayı artırmadaki potansiyel rolünü göz önünde bulundurarak 17 Aralık 1996'da, Dünya Televizyon Forumu'nun ilk gününe atıfla 21 Kasım tarihini "Dünya Televizyon Günü" ilan etti.

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