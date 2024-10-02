Dolar
34.23
Euro
37.92
Altın
2,651.55
ETH/USDT
2,430.50
BTC/USDT
60,833.00
BIST 100
9,201.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Teknoloji

Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti

Mersin'deki bir teknoloji firması tarafından tasarlanan elektrikli askeri ve afet ambulanslar, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleriyle araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilecek.

Serkan Avci, Sude Şahingöklü  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Adana

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) faaliyet gösteren AKY Teknoloji'nin ürettiği askeri ve afet ambulanslar, festival kapsamında sergilenmeye başladı.

Sedye, oksijen tüpü ve sağlık çantası bulunuyor

Araçların girmekte zorlandığı bölgelerde kurtarma operasyonu yapabilmesi için geliştirilen askeri ve afet ambulanslarında, sedye, oksijen tüpü ile sağlık çantası yer alıyor.

Elektrikli ambulanslarda sürücü kullanımının dışında otonom ve uzaktan kumandalı kontrol seçenekleri de bulunuyor.

Seri üretimine başlanan ambulansların zorlu koşullardaki kurtarma operasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

"İnsansız olarak insanı geri getirme özelliğine sahip"

AKY Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, AA muhabirine, TEKNOFEST Adana'da sergiledikleri ambulansların ilgi gördüğünü söyledi.

Araçların özelliklerini anlatan Akyürek, "Ürünlerimiz, askerler ve siviller için kolay erişimli araçlar olarak tanımlanıyor. Bunların kapısı, penceresi yok. Çok hızlı binip inebiliyorsunuz. Olaya daha hızlı müdahil olabiliyorsunuz. Normal araçların giremediği tüm alanlara hızlıca erişim imkanı bulunuyor. Sivil ambulansımız yere daha yakın tasarlandı. Askeri aracımız ise arazi ve eğimli alanlarda kullanılabilmesi için hem yükseltilmiş hem de tekerleri daha büyük olarak geliştirildi." diye konuştu.

Akyürek, ambulansların kurtarma operasyonlarına güç verecek şekilde tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Araçlarımız 3 farklı fonksiyonla kullanılabiliyor. Normal insan, otonom ve uzaktan kumandalı sürüş seçenekleri bulunuyor. Bunlar sayesinde mevcut kaza ve kurtarma operasyonlarında insansız olarak insanı geri getirme özelliğine sahip. Hem uzaktan kumanda hem de tarif edilmiş bir rotayı sürekli hiç durmadan tekrar edebilen, otomatik dümenleme sistemi ve konsol yardımıyla sınırsız uzaklıktaki erişimi yapabiliyorsunuz. Ambulanslarımız artık seri üretimde. Ortimobil markamız, teknoloji firmamız bünyesinde yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteriyor. Araçlarımız sivil kullanım için durmadan satılıyor. Şu an askeri anlamda da ihtiyaç olursa hazırlığımız tam."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki
Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu
Muş'ta DEM Parti binası önünde eylem yapan aile sayısı 47'ye yükseldi

Benzer haberler

Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti

Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor

İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı

Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı

Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı
Bakan Kacır: Milli Teknoloji Atölyeleri'yle binlerce gencimizin projelerini hayata geçirmelerine imkan tanıyacağız

Bakan Kacır: Milli Teknoloji Atölyeleri'yle binlerce gencimizin projelerini hayata geçirmelerine imkan tanıyacağız
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet