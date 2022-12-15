Teknoloji firmalarını tek çatı altında toplamak için "Türkiye TechnoHub" platformu oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "'turkiyetechnohub.org' platformu, firmalarımızın küresel ölçekte görünür olmasını, yeni işbirlikleri kurmasını ve farklı pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye TechnoHub platformunun, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin oluşumuna destek sağlayacağını belirterek, "'turkiyetechnohub.org' platformu, firmalarımızın küresel ölçekte görünür olmasını, yeni iş birlikleri kurmasını ve farklı pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur." ifadesini kullandı.
Ofisten, yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirilen Türkiye TechnoHub platformu ile her seviyede teknoloji firmasının aynı çatı altında toplanacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, Türkiye TechnoHub platformunun Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin oluşumuna destek sağlayacağını belirterek, bu alanda çalışan tüm firmaları platformda yer almaya davet etti.
Koç, platformun tüm üyeleri için kazanç oluşturacağına işaret ederek, "'turkiyetechnohub.org' platformu teknoloji ekosistemini oluşturan her seviyedeki firmayı kayıt altına almak ve yetkinlik alanlarını tespit etmek, bu firmaları potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılar ve müşterilerle buluşturmak, firmalar arası tecrübe ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak, firmalarımızın küresel ölçekte görünür olmasını, yeni işbirlikleri kurmasını ve farklı pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye TechnoHub'un, platformda yer alan tüm tarafların karşılıklı faydalanabileceği bir altyapı olduğunu bildiren Koç, platformun, teknoloji girişimciliğine hizmet eden kamu kurumları, özel sektör firmaları, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri gibi yerli teknoloji girişimciliği ekosistemini oluşturan ülkedeki tüm paydaşları kapsadığını vurguladı.
Koç, teknoloji girişimciliği ekosisteminin paydaşlarını, tek bir çatı altında toplayan, kapsamlı bir sınıflandırmaya sahip ve uluslararası görünürlüğü güçlü olan bir platformun Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yerli teknoloji girişimlerimizin yetkinliklerinin belirlenmesi ve tüm paydaşlarla paylaşılması amacıyla bu platforma ihtiyaç duyulmuştur. Ofis tarafından tekno girişimciliğin tüm yerel aktörlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla çevrim içi bir ekosistem platformu oluşturulmasına karar verilmiştir. Firmalar platforma, istenilen herhangi bir zamanda ücretsiz kayıt olabilecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.