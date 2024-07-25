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Teknoloji

Tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığı tespit edildi

Bilim insanları, tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığını, memnun hissettiğinde de başlarında bulunan tüyleri kabarttığını tespit etti.

Zeynep Katre Oran  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığı tespit edildi

Ankara

Fransa'nın Tours Üniversitesinden araştırmacılar, 10'u ticari çiftlikten, 8'i de özel yetiştiricilerden iki grup tavuğun, yemekle ödüllendirilmek veya kucağa alınmak gibi farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışlarını filme aldı.

Görüntüleri inceleyen bilim insanları, tavukların yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan açıkta kalmış derinin, korku ya da heyecan duygusu hissedince kızardığını belirledi.

Araştırmacılar, ayrıca kuşların, dinlenme ya da rahatlama gibi kendilerini memnun ve huzurlu hissettiren faaliyetler sırasında başlarında yer alan tüyleri kabarttığını tespit etti.

Çalışma sonucunda, kızarmanın ilk kez tavukların ruh halleriyle ilişkilendirildiğini vurgulayan bilim insanları, bulguların bu kuş türünün duygularını anlamak için yeni bir yol sunduğunu ve hayvancılık endüstrisinde kullanılabileceğini aktardı.

Çalışmanın detaylarına "Plos One" dergisinde yer verildi.

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