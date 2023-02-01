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Teknoloji

TarımCebimde uygulaması 1 ayda 100 binden fazla indirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "TarımCebimde" mobil uygulamasını ilk 1 ayda 100 bini aşkın kullanıcı, mobil cihazlara indirerek kullanmaya başladı.

Mustafa Çalkaya   | 01.02.2023
TarımCebimde uygulaması 1 ayda 100 binden fazla indirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 2 Ocak'ta tanıtımını yaptığı "TarımCebimde" mobil uygulaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının e-Devlet üzerinden alınması hem çiftçinin hem de bürokrasinin işini kolaylaştırıyor.

Çiftçinin ve üreticinin iş ve işlemlerine kolaylık sağlayan mobil uygulamada kullanıcı sayısı ilk 1 ay içinde 100 bini geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığının kendi imkanlarıyla tasarladığı uygulamada "Bitkisel Üretim", "Hayvansal Üretim", "Desteklemelerim", "e-Devlet Hizmetleri", "Destek Takvimi", "Eğitim-Yayın" ve "Faydalı Bilgiler" menüleri yer alıyor.

Uygulama sayesinde üreticiler, daha önce hayvanlara ilişkin doğum, ölüm, düşen küpe bildirimleri ve ÇKS belgesi alma gibi Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine giderek yapabildikleri iş ve işlemlerini akıllı cep telefonu uygulaması sayesinde gerçekleştirebiliyorlar.

Hem zamandan hem de maddi imkanlardan tasarrufu sağlayan mobil uygulamaya, ülke genelindeki çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. TarımCebimde mobil uygulaması, App Store, Google Play ve AppGalery mobil mağazalarından indirilebiliyor.

Güncelleme geliyor

Tarımda dijitalleşme kapsamında hayata geçirilen TarımCebimde mobil uygulamasında sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılıyor. Bu kapsamda 31 Ocak 2023 itibarıyla daha da iyileştirilen uygulamanın güncel versiyonu yayına alındı. Balıkçılık ve su ürünleri, evcil hayvanlarla kent tarımı gibi kapsamlı özellikleri içeren güncellemenin bu ay içerisinde, doğa, orman, su gibi özelliklerin de haziranda eklenmesi planlanıyor. Böylece mobil uygulamanın sadece çiftçilerin değil tüm vatandaşların kullanımı için cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

"Uygulamayı tamamen kendi imkanlarımızla hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TarımCebimde mobil uygulamasının tarımda dijitalleşme kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulamayı bir "devrim" olarak nitelendiren Kirişci, mobil uygulamayı tamamıyla yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdiklerini vurguladı.

Kirişci, şunları kaydetti:

"İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamıştır. Uygulamanın ilk ayında 100 binden fazla indirilmesi memnuniyet verici. Sistem tüm çiftçilere ve kullanıcılara tanıtılacak ve daha fazla yaygınlaştırılacak. Uygulama sürekli iyileştirilecek. Bu çerçevede kullanıcıların geri dönüşleri önemli."

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