Dolar
34.84
Euro
36.64
Altın
2,688.15
ETH/USDT
3,669.70
BTC/USDT
97,750.00
BIST 100
10,091.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcu Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji

Take Off İstanbul kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak

Teknoloji ve girişimcilik etkinliği Take Off İstanbul, 11-12 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tolga Yanık  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Take Off İstanbul kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak

İstanbul

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul, 2018'den bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri İstanbul'da buluşturuyor.

2018'den beri 400'den fazla mentör, yatırımcı ve 166 konuşmacı ağırlayan Take Off İstanbul, kariyerini ileriye taşımak ve girişimcilik dünyasında ilham bulmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Ziyaretçiler etkinlikle, çeşitli teknoloji sektörlerinden ve girişim ekosisteminden paydaş ve sponsorlarla doğrudan bağlantı kurarak, profesyonel ağlarını genişletme ve yeni işbirlikleri geliştirme imkanı buluyor.

Take Off sahnesinde bu yıl, aralarında SpaceX, Axiom Space, Founders Space, Meta, Samsung Electronics Türkiye, Microsoft, ASELSAN, Turkcell, GitHub, Google Cloud Türkiye ve Trendyol'un da bulunduğu birçok kurumdan isimler yer alacak.

Onlarca ülkeden 200'den fazla girişimi hem yerel hem de global sektör liderleriyle bir araya getirecek etkinlik, yatırım ödülleri ve işbirliği fırsatları sunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Coulson-Sinclair'i kabul etti
"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına savcılıktan itiraz

Benzer haberler

Take Off İstanbul kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak

Take Off İstanbul kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak

OpenAI, yapay zeka yarışında "Sora" ile yeni bir hamle yaptı

Lise öğrencileri ABD'deki insansız hava araçları yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı

Bayraktar TB2, 1 milyon saati devirip yeni rekora imza attı
Stratcom Summit 24, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek

Stratcom Summit 24, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek
"Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Festivali" başladı

"Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Festivali" başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet