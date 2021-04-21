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Bilim Teknoloji

'T-Rex' dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü belirlendi

Bilim insanları, Tyrannosaurus rex (T-Rex) dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş, insanlara yakın bir hızda yürüdüğünü belirledi.

Emel Öz   | 21.04.2021
'T-Rex' dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü belirlendi

Ankara

CNN'deki habere göre, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, Hollandalı paleontologlar, Leiden kentindeki doğal tarih müzesi Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezinde bulunan 12 metrelik yetişkin T-Rex fosilinin üç boyutlu modelini oluşturdu ve dinozorun adım ritimlerini hesapladı.

Yürüttükleri çalışmada, dinozorun büyük kuyruğunu da hesaba katan paleontologlar, T-Rex'in normal yürüme hızının saatte 4,6 kilometre olabileceği sonucuna vardı.

T-Rex'in aslında ortalama olarak insanlara yakın bir hıza sahip olduğunu belirten bilim insanları, daha önceki araştırmalarda T-Rex'in yürüme hızını hesaplamada bacaklarına bakıldığını ama ağır kuyruğunun dikkate alınmadığını kaydetti.


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