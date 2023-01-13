Suriye'nin Bab ilçesinde robotik kodlamayla tanışan çocuklar icatlarını sergiledi
Suriyeli çocuklar, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesinde açılan robotik kodlama merkezinde, teknolojik tasarımlarını ve icatlarını sergiledi.
El Bab
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bulunan Elbuhteri Lisesinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) desteğiyle kurulan teknoloji merkezinde, 80 kadar öğrenci eğitim görüyor.
İlçede ilkokul, ortaokul ve lise çağında başarılı olan öğrenciler, merkezde eğitim görme fırsatı yakalayabiliyor.
Merkezde öğrenciler tasarım ve üretim, yapay zeka, enerji teknolojileri, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknoloji alanlarında eğitim alarak geleceğe hazırlanıyor.
Öğrenciler, Bab ilçe merkezinde yapılan sergide hayal güçleriyle ortaya çıkardıkları teknolojik ürünlerini ve icatlarını sergiledi.
Sergide, akıllı oyuncak arabalar, robotlar ve evleri telefon yoluyla uzaktan aydınlatma sistemi dikkati çekti.
Merkezde çocuklara kurs veren Samer Hamvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların, hayal güçlerini teknolojiyle buluşturduklarını söyledi.
Hamvi, yapay zeka ve uzaktan kontrol gibi alanlarda çocuklara eğitimleri verdiklerini belirterek bu eğitimlerin 2 yıl sürdüğünü anlattı.
"Ailem benimle gurur duyuyor"
Öğrencilerden 11 yaşındaki Vasn Casem, rejimin Deyrizor'daki bölgelerine saldırı düzenlediği için Bab ilçesine göç ettiklerini ifade etti.
Işığa duyarlı akıllı oyuncak araba icat ettiğini belirten Casem, "Robotumuz ışığı takip etmek için kodlandı. Bunun geliştirmesi için üzerinde yaklaşık 1 yıl çalıştım. Ailem benimle gurur duyuyor. Eğitmenlerden büyük destek görüyoruz. Merkez bize bu olanakları sağlıyor." dedi.
Casem, daha fazla çalışarak ilerde icadını geliştirmek istediğini kaydetti.
9. sınıf öğrencisi Mine Şairi de Halep ilinden göç ederek 2017'de Bab ilçesine yerleştiğini dile getirdi.
Şairi, yaptığı çalışmanın araçların otoparka giriş ve çıkışlarının düzenlemeye yönelik olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.