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Teknoloji

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı "Tsuchinshan-ATLAS" 11-12 Ekim'de görülecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı "Tsuchinshan-ATLAS" 11-12 Ekim'de görülecek Fotoğraf: x.com/tuajans

Ankara

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde "şov" yapacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tsuchinshan-ATLAS 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı. Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi. 11 Ekim'den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek. Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz. 12 Ekim civarında, dünyaya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacak. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkati çekiyor. Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu oluşturdu. Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldızlardan biri olmaya aday."

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