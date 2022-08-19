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Teknoloji

Sivrisineklerin insan kokusunu nasıl ayırt ettiği belirlendi

Bilim insanları, sivrisineklerin insan kokusunu diğerlerinden nasıl ayırt ettiğini ortaya koydu.

Alaattin Doğru   | 19.08.2022
Sivrisineklerin insan kokusunu nasıl ayırt ettiği belirlendi

Ankara

Franbız BFMTV'nin Cell dergisine dayandırdığı araştırmada, sivrisineklerin, kokuları diğer hayvanlardan farklı olarak, tek bir nöron dizisi aracılığıyla değil farklı şekillerde ayırt ettiği kaydedildi.

Genlerindeki insan kokusunu algılayan proteinler çıkarılan sivrisineklerin, insanları yine de ayırt ederek sokabildiğini gözlemleyen New York'taki Rockefeller Üniversitesinden araştırmacılar, sivrisineklerin antenlerinde bulunan ve çevredeki kimyasallara bağlanarak nöronlar vasıtasıyla beyne sinyal gönderen koku reseptörlerini inceledi.

Sivrisineklerin, "her nöronda tek bir tip reseptör bulunduğunu kabul eden" klasik koku alma kaidesine uyduğunu varsaydıklarını kaydeden araştırmacılardan Meg Younger, ancak sivrisinek antenindeki bir nöronda bulunan farklı reseptörlerin farklı kokulara tepki verdiğini gözlemlediklerini belirtti.

Bilim insanları, bu yetenekleri sayesinde sivrisineklerin bir ya da birkaç reseptörlerini kaybetmelerinin, insanları bularak sokmasını engellemediğini vurguladı.

Araştırmacılar, sivrisinek beyninin insan kokusunu nasıl işlediğini anlamanın, sivrisinekler aracılığıyla yayılan sıtma, dang humması ve sarı humma gibi hastalıkların yayılmasını önlemede yardımcı olabileceğini aktardı.

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