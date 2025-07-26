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Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan "yerli mesajlaşma uygulaması hazır" paylaşımı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal kullanıcılarının yerli mesajlaşma uygulaması isteğine karşılık uygulamanın hazır olduğunu duyurdu.

Tolga Yanık  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Selçuk Bayraktar'dan "yerli mesajlaşma uygulaması hazır" paylaşımı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İstanbul

Temmuz ayı başında beta sürümüyle kullanıma sunulan NEXT Teknofest Sosyal uygulaması, kısa sürede 250 bin kullanıcıya ulaştı.

"Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

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NEXT Teknofest Sosyal'deki bazı kullanıcılar Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek yerli mesajlaşma uygulaması isteğinde bulundu.

Bu isteğe karşılık Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır." ifadesini kullandı.

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