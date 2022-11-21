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Teknoloji

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ halka açılmayı planlıyor

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora, "Geçen seneki ciromuz 40 milyon dolar civarındaydı. Hedefimiz ciromuzu 2025 yılında 80-100 milyon dolar seviyesine çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Erhan Cihan Ünal   | 21.11.2022
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ halka açılmayı planlıyor Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora, şirketin her yıl yüzde 10-15 arasında bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Biz bu büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Geçen seneki ciromuz 40 milyon dolar civarındaydı. Hedefimiz ciromuzu 2025 yılında 80-100 milyon dolar seviyesine çıkartmak." dedi.

Şirketin üst düzey yöneticileri, ODTÜ Teknokent'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şirketin Genel Müdürü Ömer Korkut, faaliyet alanları, ürettikleri ürünler hakkında bilgi verdi ve basın mensuplarıyla şirketin üretim tesislerini gezdi.

Yatırım yapacakları teknolojileri belirlemeden önce pazar araştırması yaptıklarını ifade eden Korkut, sivile de adapte edilebilecek savunma yeteneklerine öncelik verdiklerini bildirdi.

Korkut, Türkiye'nin savunma sanayine ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, Türkiye'nin 20 sene önceki yerinden çok daha ileride olduğunu kaydetti.

Dora da yaptığı açıklamada, iki hafta önce Borsa İstanbul denetiminden geçtiklerini, bu hafta ise Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) denetimi olacağını söyledi. Dora, SPK denetimi sonrası şirketin yüzde 21,4'lük kısmının halka açılacağını bildirdi.

Dora, halka arzdan gelecek paranın yüzde 70'ini 28 bin metrekarelik inşaat için, yüzde 20'sini Ar-Ge için, yüzde 10'nu da projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi için kullanacaklarını kaydetti.

Şirketin her yıl yüzde 10-15 arasında bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Dora, "Biz bu büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Geçen seneki ciromuz 40 milyon dolar civarındaydı. Hedefimiz ciromuzu 2025 yılında 80-100 milyon dolar seviyesine çıkartmak." dedi.

Dora, Güney Kore, İtalya gibi teknolojisi yüksek iki ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayarak, "Pakistan, Libya'ya da ihracat yapıyoruz. Azerbaycan ile çok önemli görüşmelerimiz var. Bugüne kadar ihracatımız ciromuzun yüzde 5'i kadardı. 2023'ten sonra bu oranı yüzde 30'lara çıkartmayı hedefliyoruz ama bu hedefe daha önce ulaşacağız gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Dora, uzmanlık alanlarının uzay ve savunma olduğunu kaydetti.

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