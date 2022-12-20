Dolar
18.66
Euro
19.87
Altın
1,818.34
ETH/USDT
1,226.40
BTC/USDT
16,996.00
BIST 100
5,419.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi
logo
Teknoloji

Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik karar alındı.

Zafer Çakmak, Zafer Fatih Beyaz   | 20.12.2022
Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konular görüşüldü, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik karar verildi.

Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun, ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yeni nesil topçu füzesi TRLG-230, kısa menzilli tanksavar silahı Karaok ile Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk havadan havaya füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan'ın yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik de kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariği de kararlaştırıldı.

İlk test uçuşunu 5 saat havada kalarak başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı Kızılelma'da gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda, İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu da görüşüldü.

Türk F-16'larının modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlandı.

Toplantıda savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin Türkiye'de geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük bir atılım gerçekleştirileceği, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığın devam edeceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi
Bozkurt'ta bodrum kattaki ev ve dükkanları selden zarar gören 46 kişiye yeni evleri verildi
KKTC'den Trabzon'a direkt uçuşlar yeniden başladı
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Caferi ile görüştü

Benzer haberler

Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet