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Türkiye, Bilim Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi

Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Enes Duran   | 24.01.2021
Savunma Sanayii Başkanı Demir: ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu'nun, bugün SpaceX'in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

İsmail Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi."

ASELSAT'ın kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indireceğini ve sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacağını belirten Demir, emeği geçen herkesi tebrik etti.

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