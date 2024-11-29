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Teknoloji

Sanayi ve teknolojinin kalbi "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nde atacak

Anadolu Ajansı (AA) öncülüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek Kent Ekonomileri Zirvesi, "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla 5 Aralık'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Sibel Morrow  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Sanayi ve teknolojinin kalbi "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi"nde atacak

İstanbul

Sanayi, teknoloji ve inovasyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek etkinliğe, üst düzey yöneticiler, teknoloji liderleri, akademisyenler ve girişimciler katılacak. Zirvede, sanayi ve teknolojinin geleceği, yeşil dönüşüm ve girişimcilik gibi stratejik konular masaya yatırılacak.

Sanayi ve teknoloji vizyonu tartışılacak

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak.

"Türkiye Yüzyılında Milli Teknolojinin Geleceği" başlıklı etkinliğin ilk ana oturumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ile astronot Tuva Cihangir Atasever gibi önemli isimleri ağırlayacak.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğündeki oturumda, Türkiye'nin teknoloji vizyonu ve hedefleri ele alınacak.

Dijital dönüşüm ve yeşil sanayi

Zirvenin "Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm" oturumunda Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç konuşma yapacak.

"Kocaeli'nde Sanayi, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" oturumunda Nuh Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Bozkurt, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Eroğlu Eyyüpoğlu, sürdürülebilir sanayi ve dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Oturumun moderatörlüğünü AA Ekonomi ve Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan üstlenecek.

Kadın girişimciler hikayeleriyle ilham verecek

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in moderatörlüğünü yapacağı zirvenin "Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi" başlıklı son oturumunda, genç girişimciler ve kadın liderler sahne alacak.

Oturumda, girişimci Necla Akyazı, Nuket Özcan, Çiğdem Eroğlu ve Serap Demirer ilham veren hikayelerini paylaşacak.

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