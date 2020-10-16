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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.10.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da  “Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor. 

Bakan Varank, "Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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