Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
Bakan Varank, "Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.