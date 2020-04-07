Euro
7.36
Dolar
6.75
BIST 100
94,532.51
Altın
1,660.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Bilim Teknoloji

Sakarya Üniversitesinin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

TÜBİTAK tarafından Kovid-19'a karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Sakarya Üniversitesinin de (SAÜ) yer aldığı "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.

İbrahim Yozoğlu   | 07.04.2020
Sakarya Üniversitesinin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi

Sakarya

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı" kapsamında, pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla "COVID-19 Platformu" oluşturuldu.

Aşı ve ilaç araştırma gruplarını oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesinin de bulunduğu "İnaktif COVİD-19 Aşısı Geliştirilmesi" projesi oldu.

SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da içinde yer aldığı projeyi, SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş yürüttü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak
Gazze’de koronavirüs endişesi artıyor
Yeni tip koronavirüsü yenen doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı
Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor

Benzer haberler

Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak

Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak

Gazze’de koronavirüs endişesi artıyor

İran'da 54 asker koronavirüse yakalandı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bini geçti
Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor

Avrupa ülkelerinin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor
MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi