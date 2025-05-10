Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,418.00
BTC/USDT
103,689.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Roketsan 19 Mayıs'ta gençleri ağırlayacak

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Roketsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençleri tesislerinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Abdulkadir Günyol  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Roketsan 19 Mayıs'ta gençleri ağırlayacak

İstanbul

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Roketsan'ın, 19 Mayıs'ta çok özel bir etkinliğe imza atacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Hayalinde roket yapmak olan mühendislik öğrencileriyle eşsiz bir deneyim yaşamak için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Roketsan'da buluşuyoruz. Denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan serüvenimize tanıklık etmek ve ileri teknolojiyi yerinde görmek istiyorsanız, bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Unutmayın, yükselmek Türk gençliğinin ruhunda var." ifadelerine yer verildi.

Sayılı kişinin katılacağı organizasyon sonrası gençlerden bir kısmının şirkette staj yapma hakkı kazanacağı bildirilen açıklamada, organizasyona başvuruların "https://19mayis.roketsan.com.tr" adresinden yapılabildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
Bakan Göktaş: Bu uygulamayla çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarının dış kaynak sağlamasına imkan veren düzenlemede değişiklik
AJet'ten Anneler Günü'ne özel yüzde 40 indirim kampanyası
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Benzer haberler

Roketsan 19 Mayıs'ta gençleri ağırlayacak

Roketsan 19 Mayıs'ta gençleri ağırlayacak

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Tayfun füzesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet